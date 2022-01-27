Запад не верит России точно так же, как и она ему. Поэтому он активно готовится к боевым действиям, причем делает это демонстративно, уверен политолог Николай Злобин.

Эксперт пояснил, что одним из таких демонстративных шагов является фактически эвакуация дипломатических миссий с Украины. Своих дипломатов уже отозвали ФРГ и Соединенные Штаты, Австралия и Великобритания. В настоящий момент домой уезжают только младшие сотрудники консульств и посольств, но процесс только начался.

По мнению Злобина, это явный показатель подготовки к войне. США и НАТО показывают России, что они намерены стоят до конца, поэтому эвакуацию дипломатов можно считать одним из инструментов воздействия на Москву, своеобразным фактором сдерживания.

Может показаться, что вывоз дипломатов больше похож на наказание Украины, а не РФ. Однако Соединенные Штаты, которые первыми все это затеяли, в настоящий момент не в состоянии придумать что-либо еще и поэтому делают хоть что-нибудь, отправляя сигналы России.