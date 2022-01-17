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Сразу после вывода войск ОДКБ с территории Казахстана в страну прилетел самолет Центрального разведывательного управления США, пишет китайское издание NetEase. Авторы отмечают, что официально бизнес-джет намеревается эвакуировать американских граждан, однако нельзя исключать, что Соединенные Штаты преследуют свои цели.

По мнению экспертов, сотрудники ЦРУ обязательно побывают в биохимической лаборатории, которая находится на территории Казахстана. Кроме того, они могут заняться расследованием массовых протестов, которые привели к беспорядкам и попытке государственного переворота.

Соединенные Штаты вряд ли упустят возможность распространить на Казахстан свое влияние. Скорее всего они станут склонять страну к сотрудничеству, чтобы впоследствии превратить ее в очередную угрозу для России на постсоветском пространстве.

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