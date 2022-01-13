Как сообщает ПолитРоссия, под видом проведения военных учений западные самолеты и воздушные корабли совершали максимальное приближение к границам России.

Китайские издания сообщают, что истребитель F-35 перехватил российский военный самолет, несмотря на то, что тот не был вооружен и лишь выполнял миссию над Балтийским морем. Итальянский истребитель совершил опасное приближение к российскому самолету, едва не задев его. Представители Sohu предполагают, что данные действия НАТО очень глупы, так как экипажи двух самолетов были подвержены опасности.

Эти провокационные маневры вызвали беспокойство у российских властей. Ответной мерой таким провокациям НАТО стала отправка 70 российских кораблей в море. Также ранее сообщалось о том, что 12 января совершил полет ракетоносец Ту-160М, который был произведен в РФ.