Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает ПолитРоссия, под видом проведения военных учений западные самолеты и воздушные корабли совершали максимальное приближение к границам России.

Китайские издания сообщают, что истребитель F-35 перехватил российский военный самолет, несмотря на то, что тот не был вооружен и лишь выполнял миссию над Балтийским морем. Итальянский истребитель совершил опасное приближение к российскому самолету, едва не задев его. Представители Sohu предполагают, что данные действия НАТО очень глупы, так как экипажи двух самолетов были подвержены опасности.

Эти провокационные маневры вызвали беспокойство у российских властей. Ответной мерой таким провокациям НАТО стала отправка 70 российских кораблей в море. Также ранее сообщалось о том, что 12 января совершил полет ракетоносец Ту-160М, который был произведен в РФ.

Вам может понравиться

RCD: Перевооружение Польши способно лучше всего противостоять «российской угрозе» Украине и НАТО

Если США и их союзники по НАТО хотят сдержать угрозу «российской агрессии», они должны сделать своим приоритетом поддержку усиления военного потенциала Польши. Такое мнение высказывает в статье на портале RealClear-Defense

Смольный предпочел помочь владельцам «Чижика» вместо жителей Пороховых

С апреля 2022 года, когда в Петербурге стартует транспортная реформа, будет отменен коммерческий маршрут К-167, связывающий Пороховые со Смольнинской стороной. Из-за этого люди, проживающие в районе Ржевки и Пороховых улиц,

Ученые из израильского университета научили управлять автомобилем золотую рыбку

Израильские ученые провели единственный в своем роде эксперимент, в ходе которого научили золотую рыбку управлять автомобилем. Было разработано уникальное транспортное средство с двумя парами колёс, аккумулятором, видеокамерой и компьютером, а
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 января – пасмурно, до 2 °C | город Мытищи: погода, 13 января – облачно с прояснениями, до -15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 января – небольшой снег, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 января – снег, до -2 °C | Королев: погода, 13 января – пасмурно, до -9 °C | Подольск: погода, 13 января – облачно с прояснениями, до -16 °C | Армавир: погода, 13 января – небольшой снег, до -6 °C |