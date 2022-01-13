Турецкое издание Sabah назвало трёх «тайных» правителей, которые управляют Америкой и влияют на принятие политических решений.

Вопреки тому, что существуют «президенты», которые сменяют друг друга, глобальной стратегией всё ещё управляет олигархическая бюрократия. Сюда входят командиры Пентагона, финансовые круги и оружейные компании.

Также названы три имени из неприкосновенного фонда. В их числе Виктория Нуланд, занимающая пост заместителя госсекретаря США с 2013 года, стратег Роберт Каган, который является мужем Нуланд и Джеффри Росс Пайетт, являющийся послом США в Греции.

Те же люди, которые придумали вторжение в Афганистан и Ирак, сейчас выступают перед нами в контексте проблем Восточного Туркестана, украинского кризиса и тайваньской проблемы.