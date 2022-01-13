Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Турецкое издание Sabah назвало трёх «тайных» правителей, которые управляют Америкой и влияют на принятие политических решений.

Вопреки тому, что существуют «президенты», которые сменяют друг друга, глобальной стратегией всё ещё управляет олигархическая бюрократия. Сюда входят командиры Пентагона, финансовые круги и оружейные компании.

Также названы три имени из неприкосновенного фонда. В их числе Виктория Нуланд, занимающая пост заместителя госсекретаря США с 2013 года, стратег Роберт Каган, который является мужем Нуланд и Джеффри Росс Пайетт, являющийся послом США в Греции.

Те же люди, которые придумали вторжение в Афганистан и Ирак, сейчас выступают перед нами в контексте проблем Восточного Туркестана, украинского кризиса и тайваньской проблемы.

Вам может понравиться

Смольный додумался до создания «структуры» для уборки улиц Петербурга

Смольный планирует создать дополнительную «структуру», отвечающую за расчистку дорог и внутриквартальных территорий от снега, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий. Чиновник уточнил, что новый орган будет государственным. Однако отказ от частных

Смольный продемонстрировал нереальные цифры якобы вывезенного на полигоны снега

В пресс-службе правительства Санкт-Петербурга заявили об активной работе коммунальщиков по уборке снега на улицах города. Петербуржцы уверены, что чиновники завышают данные по количеству работающей спецтехники и вывезенного мусора. В Смольном

Прогнозы экспертов о провале «мусорной реформы» Смольным сбылись

С первого января 2022 года Петербург перешел на новый способ обращения с коммунальными отходами. Однако с вывозом мусора сразу начались проблемы. Об возможности возникновения такой ситуации Смольный предупреждала компания «Автопарк
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 января – пасмурно, до 2 °C | город Мытищи: погода, 13 января – облачно с прояснениями, до -15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 января – небольшой снег, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 января – снег, до -2 °C | Королев: погода, 13 января – пасмурно, до -9 °C | Подольск: погода, 13 января – облачно с прояснениями, до -16 °C | Армавир: погода, 13 января – небольшой снег, до -6 °C |