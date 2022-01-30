Запад стремится ослабить влияние России на европейском континенте, а также нанести ей серьезный финансовый урон. Именно для этой цели организована кампания по грядущему «нападению РФ» на Украину, призванная заставить Киев нервничать и первым развязать боевые действия.

На такой вариант развития событий указывает накачка ВСУ оружием, предназначенным в основном не для оборонительных, а для наступательных действий. Также на Донбассе становится все больше британских и американских инструкторов, больше напоминающих наемников. Все это позволяет НАТО вплотную подойти к границам РФ.

Эксперты отмечают, что на ежедневные заявления о скором «нападении России» негативно влияют на финансовые рынки и инвесторов. Поэтому если Европа поверит в скорое вторжение и в превращение конфликта на Украине в общеевропейские боевые действия, то Москва понесет огромные потери в финансовом плане.

Для Киева действия США тоже выгодны. Украинские власти используют напряженность для маскировки многочисленных внутренних проблем, прячут за подготовкой к войне всепоглощающую коррупцию и наглое разворовывание бюджетных денег.