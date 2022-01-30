читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Запад стремится ослабить влияние России на европейском континенте, а также нанести ей серьезный финансовый урон. Именно для этой цели организована кампания по грядущему «нападению РФ» на Украину, призванная заставить Киев нервничать и первым развязать боевые действия.

На такой вариант развития событий указывает накачка ВСУ оружием, предназначенным в основном не для оборонительных, а для наступательных действий. Также на Донбассе становится все больше британских и американских инструкторов, больше напоминающих наемников. Все это позволяет НАТО вплотную подойти к границам РФ.

Эксперты отмечают, что на ежедневные заявления о скором «нападении России» негативно влияют на финансовые рынки и инвесторов. Поэтому если Европа поверит в скорое вторжение и в превращение конфликта на Украине в общеевропейские боевые действия, то Москва понесет огромные потери в финансовом плане.

Для Киева действия США тоже выгодны. Украинские власти используют напряженность для маскировки многочисленных внутренних проблем, прячут за подготовкой к войне всепоглощающую коррупцию и наглое разворовывание бюджетных денег.

Вам может понравиться

Сатановский: Россия прозрачно намекнула, что США пора убираться из Сирии

Россия прозрачно намекнула Соединенным Штатам, что их действия в Сирии могут обернуться вторым Вьетнамом, где погибли 60 тысяч американских солдат, рассказал политолог-востоковед Евгений Сатановский. Он также отметил, что Вашингтон упорно

Украинская телеведущая Егорова из-за поддержки Путина поссорилась с дочерью и навлекла на себя гнев русофобов

Телеведущая Снежана Егорова в социальной сети Facebook разместила пост о своей поддержке российского президента Владимира Путина и на этой почве поссорилась с дочерью. Кроме того, пользователи соцсети не упустили возможность

Климов ответил на заявление Великобритании о возможном изъятии собственности “российских олигархов”

Изъятие собственности «российских олигархов», которое анонсировала глава МИД Великобритании Лиз Трасс, первым делом ударит по Лондону, заявил сенатор Андрей Климов, возглавляющий комиссию СовФеда по защите государственного суверенитета РФ изданию РИА
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 января – небольшой снег, до -3 °C | город Мытищи: погода, 30 января – пасмурно, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 января – пасмурно, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 января – облачно с прояснениями, до -14 °C | Королев: погода, 30 января – небольшой снег, до -0 °C | Подольск: погода, 30 января – пасмурно, до -4 °C | Армавир: погода, 30 января – небольшой снег, до 1 °C |