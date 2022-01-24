В рамках усиления военного присутствия в Восточной Европе НАТО начал массовую переброску в регион дополнительных сил, пишет портал Avia.Pro. Сообщается, что к границам Украины движутся со всех сторон бронетехника и авиация, подразделения сухопутных сил, спецназ и десантники.

Кроме того, в Средиземное, Баренцево, Балтийское и Черное моря идут боевые корабли Соединенных Штатов, Великобритании, Дании, Испании и других государств. Все это наводит на мысль, что НАТО готовит нападение на Россию.

Москва активно готовится к ответу на действия Североатлантического альянса. Она уже передислоцирует часть войск к западной границе, а также находится в готовности поднять по тревоге все подразделения. Включая ракетные войска стратегического назначения, которые отвечают за сдерживание потенциального противника.

Напомним, что депутат Леонид Слуцкий ранее заявил, что действия НАТО провоцируют эскалацию напряженности на всей территории Европы и могут привести к жесткому кризису на континенте.