читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В рамках усиления военного присутствия в Восточной Европе НАТО начал массовую переброску в регион дополнительных сил, пишет портал Avia.Pro. Сообщается, что к границам Украины движутся со всех сторон бронетехника и авиация, подразделения сухопутных сил, спецназ и десантники.

Кроме того, в Средиземное, Баренцево, Балтийское и Черное моря идут боевые корабли Соединенных Штатов, Великобритании, Дании, Испании и других государств. Все это наводит на мысль, что НАТО готовит нападение на Россию.

Москва активно готовится к ответу на действия Североатлантического альянса. Она уже передислоцирует часть войск к западной границе, а также находится в готовности поднять по тревоге все подразделения. Включая ракетные войска стратегического назначения, которые отвечают за сдерживание потенциального противника.

Напомним, что депутат Леонид Слуцкий ранее заявил, что действия НАТО провоцируют эскалацию напряженности на всей территории Европы и могут привести к жесткому кризису на континенте.

Вам может понравиться

Блинкен: США давно предупреждали Украину о планах России устроить государственный переворот

Соединенные Штаты прокомментировали заявление МИД Великобритании о планах России сменить власть на Украине. Глава Госдепартамента Энтони Блинкен заявил, что именно о подобной стратегии РФ Вашингтон давно предупреждал Киев, причем делал

Испания заявила о размещении истребителей в Болгарии для удара по России

Испания услужливо предложила НАТО свои методы предотвращения «российской агрессии» на Украине, одним из которых является атака РФ истребителями Альянса, пишет портал Avia.Pro. Так глава Минобороны Маргарита Роблес заявила, что Испания

США интенсивно перебрасывают танки на границу Румынии и Украины

На границе Румынии и Украины появились американские танки M1A2 Abrams и боевые машины пехоты Bradley, сообщает портал Avia.Pro. При этом отмечается, что Соединенные Штаты тайно перебросили их на румынскую территорию.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 января – облачно с прояснениями, до -0 °C | город Мытищи: погода, 24 января – пасмурно, до -10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 января – небольшая облачность, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 января – переменная облачность, до -10 °C | Королев: погода, 24 января – небольшой снег, до -2 °C | Подольск: погода, 24 января – пасмурно, до -10 °C | Армавир: погода, 24 января – небольшой снег, до 2 °C |