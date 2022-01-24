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Из-за повысившейся активности Североатлантического альянса в Европе может разразиться серьезный кризис, однако Брюссель, похоже, не отдает себе в этом отчета, заявил в понедельник депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Он пояснил, что НАТО нагнетает напряженность в Восточной Европе, пользуясь тем, что Соединенные Штаты не особо торопятся давать ответ на ультиматум России по гарантиям безопасности. Однако все подобные действия вряд ли смогут хоть как-то помочь Украине, «солидарность» с которой демонстрирует Альянс. Результатом теперешних действий Брюсселя могут быть лишь серьезные проблемы для всей Европы.

В настоящий момент НАТО усиливает военное присутствие на восточноевропейской территории. Несколько государств уже отправили в регион дополнительные силы, остальные заявляют, что присоединятся к ним позже.

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