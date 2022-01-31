Североатлантический альянс ищет аналитиков, которые займутся изучением распространения влияния в Арктике разными государствами, так или иначе занимающимися освоением Северного региона планет.

Исследования ведутся еще с 2018 года, однако в настоящий момент Альянс интересует именно Арктический совет, его политические ценности и официальные заявления. Также внимание аналитиков будет направлено на КНР и страны самого НАТО.

Сейчас в Арктический совет входят страны Скандинавии, Россия, Соединенные Штаты, Канада и Исландия. Также числятся в нем государства-наблюдатели. РФ в период с 2021 по 2023 годы председательствует в этом объединении, поэтому пристальное внимание аналитиков НАТО намеревается обратить именно на ее действия в этом статусе.