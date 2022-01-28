Под предлогом «сдерживания России» странам НАТО настойчиво внушается требование нарастить и модернизировать свои сухопутные войска военной техникой американского производства. Очередным таким «посылом» стала статья в National Interest Дэна Гуре, вице-президента Lexington Institute – аналитического центра, открыто финансируемого крупнейшими военными корпорациями США. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Странам НАТО следует осуществлять наращивание своих вооруженных сил и тем самым посылать сигналы Москве, приобретая дополнительную военную технику у США. Ряд союзников по НАТО стали покупателями истребителя-невидимки пятого поколения F-35. Но было бы еще полезнее, если бы большинство из них приобрели американские наземные системы, такие как тактические боевые машины JLTV, танки M1 Abrams и ракетные комплексы HIMARS.

НАТО по большей части не отреагировало на то, что российские вооруженные силы осуществили многолетнюю программу модернизации, результаты которой теперь развернуты в пределах досягаемости Киева. Москва создала надежную систему, основанную на взаимосвязанных средствах противовоздушной и противоракетной обороны, а также на комплексе баллистических и крылатых ракет с точным наведением.

После распада Советского Союза НАТО, по сути, выхолостила свой потенциал обычных вооруженных сил. Соединенные Штаты сократили свое когда-то мощное присутствие в Европе до двух относительно слабых легких бригад. Основные союзники по НАТО, включая Германию, Великобританию и Францию, сократили численность своих сухопутных войск. В то время как Россия интенсивно модернизировала свой наземный боевой потенциал, НАТО сосредоточила свое внимание на борьбе с терроризмом и позволила своим современным средствам обычных вооружений устареть.

Соединенные Штаты и НАТО начали обращать вспять это снижение обычных потенциалов только после того, как Россия присоединила Крым в 2014 году. Однако модернизация обычных сухопутных войск альянса продолжает отставать.

Союзникам по НАТО было бы разумно сосредоточить больше своих усилий по модернизации на сухопутных войсках и в этом контексте – на приобретении военной техники американского производства. Одной из систем, которая могла бы широко использоваться в Европе, является JLTV – «боевая бронемашина двадцать первого века», которую приобретают армия и корпус морской пехоты США. Она обеспечивает повышенную мобильность, живучесть, устойчивость и боевую мощь, а также проще в эксплуатации и обслуживании, чем легкие тактические машины текущего поколения.

JLTV идеально подходит для боевых действий на суше в Европе. Несколько европейских стран, таких как Великобритания, Бельгия, Литва, Словения и Черногория, уже согласились приобрести JLTV. Вариант носителя вооружения мог устанавливать различные противотанковые и зенитные средства, что способно создать серьезную проблему для российской армии.

Всем странам на восточном фланге НАТО, включая Польшу, следует серьезно подумать о добавлении JLTV в свой парк транспортных средств. Это повысит оперативную совместимость с силами США и повысит эффективность местных вооруженных сил. Кроме того, Соединенным Штатам следует рассмотреть возможность предложения JLTV Украине.

Армия США планирует использовать плоды своей программы модернизации «31+4» в ближайшие несколько лет. Этот военный потенциал, ориентированный на НАТО, может включать наступательные вооружения, такие как гаубичная артиллерия увеличенной дальности, высокоточные ударные ракеты (в том числе средней дальности), и оборонительные средства, такие как система ПВО малой дальности Maneuver и модернизированный Patriot с новым радаром GhostEye.

«Несколько таких систем можно было бы немедленно отправить в Европу для оказания помощи в сдерживании России. Вашингтону следует подумать о выборочной продаже этого передового оружия ключевым союзникам по НАТО», – заключает Гуре.