«Надо было на Парнасе снимать»: в Петербурге обсуждают процесс создания клипа «Пока так»

Накануне «Фонтанка» опубликовала видео с подготовкой к съемкам клипа «Пока так», повествующим о провале мусорной реформы в Петербурге. На кадрах видеоленты видно, как к месту съемок несут дополнительные мешки.

Жители города встретили эту публикацию без недовольства, заметив, что использование реквизита во время съемок – это вполне обычное явление.

Кроме того, пользователи Сети отметили, что в городе мусорная проблема очевидна, как и проблемы с вывозом и уборкой снега. Многие горожане поддерживают Шнурова и его творческую деятельность, а кто-то даже предлагает ему использовать знакомые дворы в качестве следующих съемочных площадок, где никакой реквизит не нужен.

С начала этого года в городе на Неве стартовала мусорная реформа, провалившаяся с треском в первые дни новогодних праздников. По сей день жители Санкт-Петербурга продолжают массово возмущаться запущенным состоянием городских улиц и дворов, но губернатор Беглов, как и подчиненные ему чиновники Смольного, игнорируют жалобы и не торопятся исправлять ситуацию.