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Североатлантический альянс в очередной раз «потерял» в Средиземном море российскую подводную лодку проекта «Варшавянка». Портал Avia.Pro пояснил, что на протяжении последних 48 часов над акваторией вновь активизировались противолодочные патрульные самолеты P-8A «Посейдон».

На этот раз сразу три таких воздушных машины безрезультатно прочесывают западную и центральную части Средиземного моря. Известно, что их отправили в регион после перехвата неизвестного загадочного сигнала, который якобы могла подать российская ДЭПЛ. Но пока никаких признаков пребывания подлодки в акватории «Посейдонам» обнаружить не удалось.

Напомним, что в январе американские противолодочные самолеты и практически все корабли Шестого флота ВМС США 10 дней искали «Варшавянку» в районе базирования авианосца «Гарри Трумэн». Однако найти ее им так и не удалось.

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