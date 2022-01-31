Американский эксперт Тед Гален Карпентер рассказал, что президент РФ Владимир Путин заявил о будущем кризисе в отношениях между Россией и НАТО ещё 15 лет назад.

Как напомнил Карпентер, в 2007 году Путин выступил на Мюнхенской конференции. В своём обращении он высказался насчёт экспансии НАТО и продвижении альянса на Восток. В частности, недовольство началось ещё в 1990-х годах, когда к НАТО присоединились Польша, Чехия и Венгрия. Ранее НАТО давал обещание не расширяться в сторону Востока.

По мнению политолога Алексея Мартынова, неожиданностью даже на тот момент заявление Путина не стало, так как уже 15 лет назад было понятно, что нужно говорить о гарантиях безопасности. Россия в то время оказалось на развилке и выбрала путь укрепления суверенитета и государственности.

Причиной расширения Альянса, по мнению экспертов, может быть нежелание США находиться в многополярном мире – они хотят быть его центральной фигурой. Мартынов выразил надежду, что за прошедшее время Запад всё же сумел понять и принять происходящее, и теперь готов прийти к определённым договоренностям.

Ранее авторы The National Interest заявили, что США оказались в тупике из-за переговорах о гарантиях безопасности. При этом Вашингтон продолжает вести агрессивную политику.