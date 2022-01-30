Соединенные Штаты договорились в своих прогнозах о «нападении» России до того, что даже президент Украины Владимир Зеленский потребовал у Байдена «успокоиться» и прекратить нагнетать ситуацию. Он отметил, что паника, которую сеет Вашингтон, негативно влияет на украинскую экономику, напоминает издание The National Interest.

Эксперт Марк Эпископос, перевод публикации которого представило издание РИА Новости, рассказал, что РФ делает все возможное, чтобы удержать ситуацию в дипломатическом поле. Она предложила переговоры по гарантиям безопасности и разработала четкие требования к Соединенным Штатам и НАТО, а также предприняла целый ряд других шагов. Но Вашингтон упорно продолжает свою агрессивную политику, не понимая, что именно из-за него напряженность на границах Украины не спадает.

Также из-за позиции США застопорились переговоры, положительный результат которых мог реально обеспечить безопасность и стабильность в Европе. Но в письменном ответе Вашингтона РФ главное требование о нерасширении НАТО на восток было просто проигнорировано.