Россия запланировала на февраль учения «Союзная решимость-2022», чтобы оккупировать Беларусь. Такое заявление появилось сразу в нескольких украинских СМИ, которые заодно приплели еще и «казахстанский сценарий».

Авторы публикаций на полном серьезе пишут, что главной целью учений будет «освобождение Белоруссии». Согласно легенде, которую скорее всего сами украинские журналисты и разрабатывали, Минск «подвергнется воздействию внешних угроз». Российские же войска будут заниматься «спасением» страны. Именно это на Украине называется «казахстанским сценарием».

Напомним, что ранее в Киеве и на Западе активно циркулировали слухи, что учения «Союзная решимость-2022» организованы, чтобы напасть на Украину с территории Беларуси. Также, по словам журналистов портала «Военное дело», в Киеве опасаются, что объединенные войска Союзного государства возьмут под контроль ключевые автомагистрали в регионе.