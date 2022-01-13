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На Украине внезапно перестали винить во всём российскую власть и нашли новый источник всех бед.

РИА Новости сообщают, что Киев задерживает переход общин из Украинской православной церкви в новую структуру – Православную церковь Украины (ПЦУ).

На молчание пожаловался лидер раскольников Думенко Епифаний. Он завуалированно упрекнул Киев в отсутствии новых общин, а также заявил, что в течение последнего года переходов было значительно меньше, обвинил в этом спаде новую власть. По его данным, к структуре раскольников присоединилось 700 общин УПЦ, хотя ожидалось большее количество переходов за малый срок.

Несмотря на захваты храмов раскольниками, Украинская церковь все же растет и насчитывает почти 12400 общин.

В ПЦУ негодуют и обвиняют Киев в том, что не замечает важные религиозные события, не делает никаких поздравлений.

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