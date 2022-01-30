Мундеп Бархатова раскритиковала бездействие Смольного в ситуации с уборкой снега

Смольный любит использовать рабочую тактику замалчивания и перекладывания ответственности вместо решения реальных проблем. Об этом заявила депутат МО «Смольнинское» Елена Бархатова.

Циклоны «Надя» и «Мари» принесли в город на Неве новые снегопады, а с ними же новые хлопоты для местных коммунальщиков, которые с начала зимы не могут справиться с уборкой снега на улицах Петербурга.

Бархатова заявила, что она не обязана постоянно писать жалобы и тратить свое личное время на решение проблем плохой уборки снега. Депутат отметила, что это обязанность местной власти следить за ситуацией и оперативно на нее реагировать.

Ранее комитет по благоустройству отчитался об уборке дорог от снега, опубликовав красивые кадры расчищенной трассы. Жители города в ответ показали реальное положение дел на улицах и дворах, выложив заваленные снегом тротуары, которые никто не расчищал.

Напомним, что проблемы с уборкой снега в Петербурге начались с приходом зимы. Коммунальные службы оказались не готовы к таким событиям, что вызвало снежный коллапс в городе. Смольный и губернатор Александр Беглов выбрали позицию игнорирования проблемы вместо ее решения.