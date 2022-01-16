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Объединяющая позитивная повестка дня на переговорах России с НАТО и США полностью отсутствует, поэтому все идет к необходимости в военном ответе. Сейчас от Запада требуется сформулировать свои четкие и конкретные требования к РФ. Если он этого не сделает, то за таким ответом дело точно не станет.

Эксперты отмечают, что НАТО решением всех 30 государств отверг предложения Москвы, что говорит о хорошей подготовке к переговорам со стороны Соединенных Штатов. Если до этого внешняя политика президента США Джо Байдена не вызывала ничего, кроме смеха, то встречу с Россией можно назвать его первым реальным достижением.

Между тем РФ давала Западу реальный шанс навсегда закрыть вопрос эскалации в Европе. Ему достаточно было согласиться не принимать в Альянс Грузию и Украину, чтобы предотвратить сумасшедшую гонку вооружений и новую холодную войну. Однако ни Италия с Францией, которые стараются поддерживать нормальные отношения с РФ, ни Турция, называющая себя партнером Москвы, ни другие государства не захотели этого делать.

Теперь остается только дождаться следующей встречи, о которой уже говорили представители НАТО, и понять, чего именно хочет Запад. Если переговоры в очередной раз зайдут в тупик, времени и смысла для решения конфликта дипломатическим путем уже не останется.

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