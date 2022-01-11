В Великобритании поделились деталями инцидента, касающегося столкновения подлодки России и британского судна.

Так, недавно выяснилось, что атомная подлодка России протаранила гидролокатор британского фрегата «HMS Northumberland». Отмечается, что российская подлодка не была установлена. В Минобороны Великобритании факт инцидента подтвердили.

Как было заявлено, произошло столкновение ещё осенью 2020 года в Атлантическом океане. В то время примерно в 300 километрах от побережья Шотландии была замечена подлодка России. Фрегат начал отслеживание подлодки, в связи с чем было осуществлено сканирования пространства под водой. В какой-то момент и произошло столкновение.

На британском корабле, кроме военных, присутствовала съёмочная команда. Они засняли инцидент, который в дальнейшем был отображён в документальном фильме.

Ранее в Китае заявили, что во время данного инцидента британские моряки повели себя непрофессионально и устроили истерику. Было предположено, что именно из-за этого о столкновении долгое время умалчивалось.