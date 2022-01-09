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Инцидент с российской подводной лодкой, который Британия длительное время замалчивала, нанес очередной удар по и без того небезупречной репутации Королевских ВМС. Кроме того, британские моряки после состояния, очень близкого к панике, с трудом справились с нервным срывом, пишет китайский портал Sohu.

Авторы публикации напоминают, что фрегат Королевских ВМС был отправлен для поиска в Атлантическом океане российской субмарины. Моряки сбросили в воду эхолокатор и внимательно наблюдали за его показаниями, когда и произошел инцидент.

Подлодку корабль обнаружил, однако она совершенно случайно задела трос эхолокатора. Контакт с корпусом привел к его серьезному повреждению. При экипаж фрегата впал в панику, абсолютно позабыв о воинской дисциплине. Моряки истерически кричали, активно использовали ругань, даже не пытаясь выяснить, что именно произошло. Автор публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», предположил, что столь непрофессиональное поведение стало причиной замалчивания инцидента.

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