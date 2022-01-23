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НАТО и Евросоюз работают над новой концепцией безопасности европейского континента, которая будет представлена в июне текущего года. Рассказал о ней глава румынского Минобороны Василе Динку.

Он пояснил, что концепция не пересматривалась много лет и поэтому слегка устарела. Сейчас планируется обновить понятие стратегической безопасности, которое остается на уровне 2010 года. Все подробности станут известны на Мадридской конференции в начале лета.

Сейчас обсуждения ведутся как в НАТО, так и в ЕС. Предполагается, что каждая из организаций представит свою стратегию, но обе они будут дополнять друг друга. Мир сильно изменился с 2010 года, поэтому нужно вносить перемены в систему безопасности Европы.

Динку заявил, что Россия создает помехи, стремясь «переместить ЕС в события 30-летней давности», однако НАТО и Евросоюз приложат все усилия и не дадут ей этого сделать.

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