Авторы американского издания Military Watch уверены, что включение в НАТО Грузии и Украины существенно упростит задачу размещения рядом с российскими границами стратегического вооружения Соединенных Штатов. Однако Москва вряд ли будет сидеть сложа руки и наблюдать за такими действиями Вашингтона.

Эксперты напомнили, что во времена холодной войны Советский Союз размещал свои ракеты на Кубе, всего в 90 морских милях от границ США. Там же находилась крупная военная группировка СССР, которая сдерживала потенциального противника. В отместку за включение в НАТО Украины Россия может воспроизвести эту ситуацию.

Когда Союз распался, войска были выведены с Кубы, однако сейчас сотрудничество этой страны с Россией вновь становится актуальным. Гавана вполне может на него согласиться, так как ее отношения с Соединенными Штатами являются мягко говоря нестабильными.

Авторы публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», отмечают, что РФ также может подключить Венесуэлу и разместить на ее территории свои бомбардировщики Ту-22М3 и Су-34. Все это позволит Москве в случае необходимости быстро доставить средства поражения в любую точку США.

Помимо Кубы и Венесуэлы, РФ может вступить в альянс с Ираном и Северной Кореей, что также повлечет негативные для Вашингтона последствия. Поэтому он не должен игнорировать подобные возможности Москвы, а предпринимать меры для противодействия им.