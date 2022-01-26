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На Украине начался массовый психоз по поводу «нападения России», который первым делом поражает умы командования ВСУ, заявил военный эксперт Валерий Михайлов. Он пояснил, что недавнее высказывание генерала Александра Павлюка о желании «рвать русских голыми руками» является симптомом последней стадии этого самого психоза.

Павлюк также назвал точную дату «нападения» – 20 февраля. Однако можно заранее предположить, что совсем скоро генерал начнет ее передвигать ее дальше, как это уже три месяца делают западные СМИ.

Массовый психоз из-за придуманного в США «вторжения» России весьма выгоден украинским властям. И в первую очередь – президенту Владимиру Зеленскому, рейтинг которого до антироссийской истерии демонстрировал стабильное рекордное падение. Он хорошо отвлекает народ от многочисленных внутренних проблем, позволяет властям скрывать очень многое, что вызывает возмущения простых украинцев. Все только и говорят о грядущей «войне», переставая замечать, что происходит вокруг.

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