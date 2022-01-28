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Соединенные Штаты обещают мгновенный ответ на переброску российского ядерного вооружения на Кубу и в Венесуэлу, однако они ничего не смогут сделать, уверен политический обозреватель Николай Межевич.

Он пояснил, что США до сих пор рассуждают категориями времен Карибского кризиса. Тогда СССР имел серьезные проблемы с доставкой оружия в Латинскую Америку и спас его только низкий порог реакции на опасность, который отмечался у Соединенных Штатов. Москва сыграла в игру и одержала победу, пусть и не без сложностей.

Однако сейчас ситуация совсем иная. Вместо дизель-электрических субмарин Россия отправит на Кубу атомные подлодки, которые США не по зубам. Как они будут препятствовать им, даже представить невозможно, заявил Межевич.

Он также отметил, что Москва ушла далеко вперед в области разработки стратегических вооружений и может непосредственно из сибирских лесов атаковать Вашингтон гиперзвуковыми ракетами. Поэтому любые высказывания о «мгновенном ответе» – это не более, чем блеф.

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