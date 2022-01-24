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Международный суд Гааги начал рассмотрение иска экс-полицейского Марка Секстона, судей Лоиса Бейлисса и Филипа Хайленда, а также медика Сэма Уайта. Все они заявляют, что вакцинация от коронавируса – это эксперименты над людьми.

Так, в иске указано, что все используемые сегодня для прививок препараты только к 2023 году должны были завершить третью фазу испытаний, однако они уже больше года используются для вакцинации людей по всему миру.

Судебное разбирательство прокомментировал кандидат медицинских наук Николай Крючков. Он заявил, что подобные иски – обычное для Запада дело. Они рассматриваются на протяжении многих лет и в конечном итоге ни к чему не приводят. Сам эксперт уверен, что использование вакцин до завершения третьей фазы клинических испытаний было вынужденным и оправданным. Коронавирус вряд ли стал ждать еще несколько лет, пока препараты тщательно проверят и доведут до ума.

Что касается суда в Гааге, то он вполне может увеличить выплаты пациентам, которые так или иначе пострадали в ходе иммунизации. Однако это все, на что могут рассчитывать истцы.

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