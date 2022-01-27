Функции главы государства на Украине выполняет сейчас коллективный Запад и только благодаря этому страна якобы еще существует, заявил львовский журналист Остап Дроздов. Он пояснил, что если бы формальному президенту Зеленскому дать волю, то он давно бы «сдал» украинский суверенитет, передает РИА Новости.

По мнению журналиста, первым делом Зеленский бы отправился в Кремль на встречу с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить с ним решения, о которых на Украине никто бы не узнал.

Напомним, что Запад уже третий месяц предсказывает «нападение» России на Украину и никак не может остановить этот истерический процесс. В Москве на это лишь повторяют, что никаких планов «вторжения» нет и не было, а перемещения войск вдоль украинских границ – внутреннее дело РФ, в которой никто не имеет права вмешиваться.