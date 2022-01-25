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У системы денежных переводов «Золотая корона» в Швеции произошли некоторые проблемы. Об этом рассказывает издание «Коммерсантъ».

Причиной проблем стал логотип компании, который в Швеции посчитали эксплуатацией монархической геральдики. Так, ведомство Швеции, которое регистрирует товарные знаки, обратилось к национальному архиву, потребовав провести проверку схожести королевской короны, которая защищается законом, и короны из логотипа KoronaPay. В итоге было сочтено, что изображение компании ущемляет символы европейских монархий.

В KoronaPay с этой позицией не согласны. Они намереваются отстаивать свою позицию, так как оставить логотип в принятом виде важно для того, чтобы ключевые клиенты компании могли его узнать. Что касается изображения, то было заявлено, что оно больше похоже на корону из шахмат.

Недавно мы сообщали, что детей в Швеции запугали “российским вторжением”. Сделано это было через соцсеть TikTok.

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