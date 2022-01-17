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Шведские СМИ забили тревогу. Детей, которые используют TikTok, запугали войной с Россией. Об этом пишет издание Dagens Nyheter. 

Журналисты со ссылками на социальных работников утверждают, что шведские дети, которые используют популярное мобильное приложение для записи коротких видео, всё чаще обращаются с жалобами “на страх войны”. Издание отмечает, что в шведском сегменте TikTok всё чаще стали появляться ролики, в которых фигурируют надписи о том, что Россия готовится бомбить Швецию, о том, что грядёт война и нужно запасаться тёплой одеждой и тому подобный контент. 

Сейчас в королевстве с к действиям России относятся с опаской. В частности, военные призывают политиков лучше следить за действиями российской армии и серьёзно относятся к гипотетической угрозе вторжения. Сама же российская сторона не раз заявляла, что не готовит никаких вторжений, а истерию вокруг “агрессии” Европа и НАТО используют, чтобы оправдать размещение военных баз поближе к российским границам. 

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