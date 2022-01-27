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Анонсированные пресс-службой Черноморского флота масштабные учения проводятся с целью повышения уровня боеготовности всего российского ВМФ, заявил военный эксперт Дмитрий Литовкин. Москва не может отказаться от проведения таких маневров в угоду НАТО или США, так как сама она должна быть всегда готова к разворачиванию любых негативных сценариев.

Военные учения будут проводиться постоянно, так как сейчас РФ не может чувствовать уверенность в безопасности своих границ. Действия НАТО, который называет себя оборонительным блоком, все больше становятся похожими на агрессию. Из-за этого РФ российский флот должен быть готов к любому варианту развития событий.

Портал “Народные новости” напоминает, что РФ планирует проводить не только учения ЧФ. В настоящий момент проводятся стрельбы в Балтийском море, 9 февраля начинаются маневры «Союзная решимость-2022» совместно с Белоруссией. Все это является недвусмысленным сигналом для Североатлантического альянса.

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