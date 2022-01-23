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Президенту Украины Зеленскому, который каждый день расстреливает российских граждан, пора паковать чемоданы и спасаться бегством, заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский. Он также призвал исключить любые контакты с украинским лидером.

Россия, по словам депутата Госдумы, ни в коем случае не должна идти на уступки Киеву.

«Зеленский расстреливает наших граждан каждый день. На какие уступки он пойдет? Выдавать не десять патронов, а семь патронов? Чтобы убивать меньше русских? Поэтому полностью исключаются любые переговоры с Зеленским», – заявил Жириновский.

Он также порекомендовал забывать слово «Украина» вообще, так как совсем скоро на ее месте появятся только малороссийские губернии. А все «фашиствующие деятели» вроде экс-президента Петра Порошенко, политиков Арсена Авакова, Юлию Тимошенко, бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова и нынешних чиновников с министрами за их «страшные злодеяния» ждет справедливый суд.

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