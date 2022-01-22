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Прибалтика кишит натовскими военными, которые приехали на учения, пишет французское издание Le Figaro. Отмечается, что в ходе маневров запланирована отработка мероприятий по «защите Украины» от «нападения России». Хотя на деле Альянс собирается отрабатывать наступательные действия против РФ.

По словам журналистов, в Литве подготовкой к учениям руководят немецкие военные, а в Латвии безраздельно правят канадцы. Также в маневрах будут участвовать военнослужащие Хорватии, Великобритании, США и Румынии, которых временно приютила Польша.

Грозные натовские военные в Прибалтике «прячутся в болотах и лесах». В городах они на каждом шагу натыкаются на русскоязычное население, которое стараются на всякий случай обходить стороной.

Одной из ключевых целей учений названа проверка «оперативной совместимости». Все дело в том, что несмотря на единые стандарты, военнослужащие разных стран НАТО все же подготовлены по разному. Кроме того, проблемой вполне может стать языковой барьер.

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