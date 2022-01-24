На этой неделе военные объекты в Брянской и Смоленской областях посетят инспекторы из Латвии. Они посмотрят, какая военная деятельность ведётся в указанных регионах, и оценят её масштабы. Россия уже дала своё согласие на проведение инспекции до 29 января.

Проверка пройдёт в рамках Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности. Он был подписан в 2011 году и предполагает, что страны Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), ежегодно обмениваются информацией о вооружении, планах в области обороны, военных бюджетах и так далее. В ОБСЕ входит более полусотни стран, которые территориально не ограничены Европой.

Район, который намерены исследовать литовские специалисты, охватывает площадь более 13 тысяч квадратных метров. Во время инспекции представителям прибалтийской страны расскажут о формировании воинских частей на указанной территории, об их структуре и задачах.

До этого российская сторона проводила свои инспекции в Финляндии и Эстонии. Это делалось на фоне военных учений стран Североатлантического альянса. В ходе этих проверок Россия также получала информацию о военных базах, расположенных в странах, а также о тех военных задачах, которые ставит командование для подразделений на этих территориях.