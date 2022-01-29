Лариса Гузеева в эфире недавнего выпуска передачи «Давай поженимся!» высказалась насчёт отношений между красивыми девушками и бедными мужчинами.

Участником этого выпуска стал 34-летний IT-специалист по имени Давид. Он рассказал, что уверен в том, что женщины хотят с ним встречаться ради его денег – в США он заработал огромное состояние. У него уже был негативный опыт отношений и он боится повторения.

Гузеева назвала Давида привлекательным человеком и отметила его хорошие манеры. Также она заявила, что нет ничего плохого в том, что девушка хочет встречаться с парнем ради его денег. Она указала, что большие деньги зарабатываются трудом и их можно считать заслугой. После этого она задалась вопросом, почему красивые девушки должны любить бедных.

Фразу Гузеевой начали активно обсуждать в Сети. Некоторые даже вспомнили, что сама Гузеева всегда состояла в отношениях только с состоятельными мужчинами.

Недавно Лариса Гузеева побывала в Германии и рассказала, что там без QR-кода невозможно куда-либо попасть. По её словам, в России больше всего свободы из-за ковидных ограничений.