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Телеведущая Лариса Гузеева недавно посетила Германию и поразилась, как в этой стране борются с коронавирусом.

Как отмечается, ведущая сама переболела коронавирусом в тяжёлой форме. Она находилась в Коммунарке. После излечения, по словам Гузеевой, у неё начались проблемы с весом и даже с памятью.

Недавно Гузеева решила отдохнуть в Германии. Она рассказала, что в этом стране даже в туалет не зайти без QR-кода или свежего ПЦР-теста, даже есть надеть «хоть десяток масок». По её словам, в России больше всего свободы касаемо коронавирусных ограничений. Вероятно, этим она хотела пристыдить россиян, которые постоянно жалуются на необходимость ношения маски и прочие ограничения.

В заключение Гузеева заявила, что россияне не привыкли жить по правилам, они протестные и поэтому у них все не очень хорошо.

Ранее ресторатор Станислав Федулин раскритиковал систему QR-кодов в Санкт-Петербурге. Он заявил, что она непродуманная и недоработанная.

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