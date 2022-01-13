Куйбышевский суд не стал публиковать информацию по делу экс-главы УСП Барабанщикова

Решение о дальнейшем пребывании под стражей экс-главы Управления социального питания Санкт-Петербурга Алексея Барабанщикова Куйбышевский районный суд должен был принять еще 9 января 2022 года.

Однако до сих пор какая-либо информация по данному делу отсутствует в электронной картотеке указанной судебной инстанции. Последняя информация по данному делу датирована 23 декабря 2021 года, когда городской суд Санкт-Петербурга принял решение отклонить апелляцию Барабанщикова.

Отвечая на вопрос журналистов по данному резонансному делу глава Объединенной пресс-службы судебной системы Санкт-Петербурга Дарья Лебедева сообщила, что Куйбышевский районный суд принял решение о продлении меры пресечения (нахождения под стражей) еще 24 декабря. Почему, вопреки устоявшейся судебной практике, данная информация не была публично обнародована, Лебедева внятно пояснить не смогла.

«Мы за продлениями уже не следим, потому что это невозможно и нам не интересно», ­– заявила Лебедева.

Стоит отметить, что по другим резонансным делам Объединенная пресс-служба судов регулярно предоставляет информацию о продлении меры пресечения в своем телеграм-канале. Так было, например, с делом блогера Хованского, мера пресечения которому определялась также Куйбышевским судом.

Отсутствие официальной информации по делу экс-главы УСП многие СМИ связывают со слабой позицией следствия и желанием сделать рассмотрение этого дела максимально непубличным. Многие общественные деятели и журналисты считают, что дело в отношении Барабанщикова может иметь политическую подоплеку.

Напомним, экс-глава УСП неоднократно заявлял о коррупционной связи чиновников районных администраций города с представителями крупнейших комбинатов питания Петербурга. После одного из своих резонансных высказываний Алексей Барабанщиков был задержан правоохранителями.