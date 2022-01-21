Крупные военные учения НАТО Cold Response в Арктическом регионе сложно называть демонстрацией силы Альянса, заявил военный эксперт Игорь Коротченко. Он пояснил, что при тех возможностях обеспечения безопасности, которые имеет в Арктике Россия, США нет никакого смысла устраивать военные провокации против нее.

В беседе с журналистами РИА Новости аналитик рассказал, что в Арктике круглый год функционируют российские аэродромы и военные базы. Также Москва расширила круг полномочий Северного флота, превратив его в полноценный военный округ. Имеющий на вооружении не только корабли, но и авиацию, боевую технику, мотострелковые подразделения.

Надежное прикрытие с воздуха обеспечивается современной системой воздушно-космической обороны, не оставляющей США и НАТО ни единого шанса начать агрессивные действия в Арктике. Любая их авантюра повлечет за собой жесткий ответ России, у которой в регионе нет конкурентов.