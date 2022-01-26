читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В распоряжении России есть хороший маневр, который поможет навсегда избавиться от санкций Запада. Для этого достаточно слегка подкорректировать военную доктрину РФ и приравнять экономические меры ЕС и США к вооруженному нападению на страну, рассказал военный эксперт Игорь Коротченко.

Он пояснил, что в этом случае Западу придется хорошенько подумать, стоит ли подвергать себя военному ответу России, который она сможет смело давать на любые «адские» и прочие санкции. Соединенные Штаты и Евросоюз своими ограничениями хотят разрушить РФ, поэтому она может делать то же самое, только с применением ядерного оружия.

Эксперт уточнил, что речь идет о тактических ракетах, которые существенно уступают стратегическим по мощности. Она достигает не более нескольких килотонн, поэтому последствия такого ядерного удара не так губительны, как после применения баллистических боезарядов. Однако и этого будет вполне достаточно, чтобы поразить крупные мишени на территории ЕС и США и надолго отбить желание применять санкционные меры против РФ по поводу и без повода.

Вам может понравиться

Мария Захарова разоблачила фейк The Times о “простой украинке” с карабином

В издании The Times появилась фотография «простой украинки», вооруженной карабином Z-15. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала снимок фейком, так как Марьяна Жагло (именно так зовут «защитницу Украины) является

Войска ЦВО получат на вооружение первую эскадрилью ударных вертолетов Ка-52

Бригады армейской авиации Центрального военного округа на протяжении 2022 года получат в свое распоряжение новые ударные вертолеты Ка-52. Эти машины существенно усилят боеспособность подразделений, заявил генерал-полковник Александр Лапин, который командует

Великобритания отменила самоизоляцию для непривитых граждан, въезжающих в страну

Британские власти продолжают ослаблять антиковидные ограничения. С 11 февраля обязательная самоизоляция не требуется для непривитых людей, которые въезжают в страну, а также для тех, кто вакцинировался не одобренными в Соединённом Королевстве вакцинами. В
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 января – переменная облачность, до -8 °C | город Мытищи: погода, 26 января – небольшой снег, до -6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 января – ясно, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 января – облачно с прояснениями, до -9 °C | Королев: погода, 26 января – пасмурно, до -3 °C | Подольск: погода, 26 января – небольшой снег, до -6 °C | Армавир: погода, 26 января – пасмурно, до -0 °C |