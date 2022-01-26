В распоряжении России есть хороший маневр, который поможет навсегда избавиться от санкций Запада. Для этого достаточно слегка подкорректировать военную доктрину РФ и приравнять экономические меры ЕС и США к вооруженному нападению на страну, рассказал военный эксперт Игорь Коротченко.

Он пояснил, что в этом случае Западу придется хорошенько подумать, стоит ли подвергать себя военному ответу России, который она сможет смело давать на любые «адские» и прочие санкции. Соединенные Штаты и Евросоюз своими ограничениями хотят разрушить РФ, поэтому она может делать то же самое, только с применением ядерного оружия.

Эксперт уточнил, что речь идет о тактических ракетах, которые существенно уступают стратегическим по мощности. Она достигает не более нескольких килотонн, поэтому последствия такого ядерного удара не так губительны, как после применения баллистических боезарядов. Однако и этого будет вполне достаточно, чтобы поразить крупные мишени на территории ЕС и США и надолго отбить желание применять санкционные меры против РФ по поводу и без повода.