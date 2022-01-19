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Британское издание Daily Mail разукрасило первую полосу свежего номера заявлениями об очередном «скором вторжении России на Украину», а также написало, что Лондон отправил в Киев свои войска. Публикации прокомментировал российский политолог Владимир Корнилов.

Он заявил, что британцы окончательно «ополоумели», раз публикуют такие кричащие заголовки с высказываниями о переброске войск на Украину. Он напомнил, что для Запада является серьезной угрозой развертывание российских военнослужащих в 400 километрах от границы с соседним государством. Но почему-то солдаты Королевских ВС непосредственно у рубежей РФ – это нормально.

Напомним, что Британия, США и другие западные страны развернули истерическую кампанию с предсказаниями об «очень-очень кровавой войне» еще в конце 2021 года. Сейчас они периодически изменяют даты будущего «нападения» на Украину и каждый раз приводят новые цифры по численности российских войск. Также некоторые СМИ утверждают, что РФ подвела войска непосредственно к украинским рубежам, хотя это заведомая ложь.

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