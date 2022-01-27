Ресторатор Александр Коновалов сравнил губернатора Петербурга Александра Беглова с вредителем. Так он прокомментировал новые коронавирусные ограничения, касающиеся несовершеннолетних.

«Беглов – это враг, вредитель. Он уничтожает все, к чему прикасается, начиная от уборки города и кончая бизнесом. Все, что происходит, это сюрреализм какой-то. Нужно коллекционировать его указы, чтобы потом детям показывать, история бреда», – считает Коновалов.

С 28 января по 13 февраля лицам, не достигшим 18 лет, запрещено посещать места досуга и курсы дополнительного образования. То есть театры, кино, торговые центры, спортивные клубы – все это теперь под запретом.

Бизнесмен считает, что лишать детей спорта – это вредительство, ведь спортивные занятия приносят пользу. Тем более скоро у школьников каникулы, и сидение дома с гаджетами, по его мнению, нельзя назвать полезным времяпрепровождением.

«Первый способ заболеть – это сидеть, никуда не выходить и играть в гаджеты. Когда ребенку нечем заняться, это и для родителей беда. Особенно сейчас, каникулы скоро будут. У меня у самого трое детей, и у меня слов нет», – подытожил ресторатор.

Коновалов назвал действия Беглова «правовым беспределом» и заявил, что за такое нужно судить. Решение губернатора и чиновников Смольного не понравилось многим. Его критиковали журналисты и эксперты. В частности, представитель фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Он возмутился, что школьникам запретили посещать общественные места, но не перевели на дистанционное обучение. Между тем в школах легко заразиться, а «омикрон» опасен и для детей.