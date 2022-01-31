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Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с «ПолитРоссией» прокомментировал публикацию западных СМИ об успехах России в военных разработках. В ней журналисты признали, что пока Соединенные Штаты играют в цифровизацию армии и планируют космические «стрелялки», РФ создает вполне осязаемое оружие, перед которым НАТО и США вскоре окажутся беззащитными.

Эксперт напомнил о российских подводных лодках «Борей», которые несут стратегические ракеты «Булава», о гиперзвуковых «Цирконах», «Авангардах» и «Кинжалах», о беспилотниках «Посейдон» и практически полной модернизации ядерного оружия.

По словам Кнутова, Москва сумела добиться невиданных успехов в сферах военной электроники и искусственного интеллекта. Многие ее разработки не имеют аналогов в США и НАТО. Кроме того, Вашингтон и Брюссель остался даже без эффективных средств противодействия российскому оружию, слишком увлекшись космическими разработками, остающимися пока на бумаге.

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