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Мощная украинская армия, как оказалось, способна не только обеспечить эффективное «сдерживание российской агрессии», но еще и перейти в контратаку в случае «нападения» России, заявил журналист-пропагандист Юрий Бутусов.

Он назвал пять «неоспоримых преимуществ» ВСУ перед российской армией. Первое из них – это разведка Североатлантического альянса, которая регулярно пересчитывает российских военнослужащих на границе Украины по утрам и вечерам и сообщает об их перемещениях командованию ВСУ.

Второе преимущество – это огромное количество противотанковых комплексов, которыми Киев снабдили Великобритания и США. Третье – способность в минимальные сроки мобилизовать резерв и увеличить численность армии.

В качестве четвертого преимущества ВСУ Бутусов назвал армии США и НАТО, которые могут вмешаться в конфликт (но не будут). И, наконец, пятый аргумент в пользу победы украинской армии – это турецкие беспилотники «Байрактар ТБ2».

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