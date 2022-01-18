читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Друг Александра Градского, журналист Андрей Караулов считает, что вдова музыканта Марина Коташенко не могла подстроить ограбление.

Вечером 16 января в Подмосковье ограбили вдову Градского на сто миллионов рублей. Караулов заявил, что музыкант хранил в сейфе сто миллионов рублей, из-за которых после его смерти началась борьба. В итоге деньги достались вдове артиста.

Марина Коташенко спрятала деньги под кровать, откуда их похитили злоумышленники. Половину из этих денег она должна отдать детям Градского от предыдущего брака.

Ранее адвокат Чипчиу уличил вдову Градского в организации постановочного ограбления, однако Караулов так не считает. Он подметил, что за историей с ограблением стоит опытный человек. Журналист также дал понять, что знает имена грабителей, но называть их отказался.

Полиция возбудила уголовное дело о разбое. Обстоятельства происшествия и состояние женщины уточняются.

Вам может понравиться

Soha: ВВС стран Юго-Восточной Азии намерены вооружиться истребителями пятого поколения

Появление истребителей пятого поколения Су-57, Су-75 и F-35 на вооружении стран Юго-Восточной Азии следует ожидать уже в ближайшем будущем. Об этом пишет вьетнамский портал Soha. Перевод основных положений публикации представлен

Стас Барецкий записал кавер на новый хит группы “Ленинград” о мусорном коллапсе в Петербурге

Известный музыкант и шоумен Стас Барецкий создал кавер-версию на новую песню рок-группы «Ленинград» и ее лидера Сергея Шнурова «Пока так». Видео с кавером Барецкий опубликовав своем аккаунте в Instagram. Музыкант

Больше 20 бомбардировщиков перебросила Россия к границе с Украиной

На российской военной авиабазе, которая находится недалеко от границы с Украиной, насчитали 24 бомбардировщика СУ-34. Такого количества хватит не только, чтобы вести оборонительные действия, но и для того, чтобы при
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 января – ясно, до -6 °C | город Мытищи: погода, 18 января – пасмурно, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 января – облачно с прояснениями, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 января – снег, до -4 °C | Королев: погода, 18 января – пасмурно, до 1 °C | Подольск: погода, 18 января – небольшой снег, до -4 °C | Армавир: погода, 18 января – пасмурно, до 1 °C |