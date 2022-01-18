Друг Александра Градского, журналист Андрей Караулов считает, что вдова музыканта Марина Коташенко не могла подстроить ограбление.

Вечером 16 января в Подмосковье ограбили вдову Градского на сто миллионов рублей. Караулов заявил, что музыкант хранил в сейфе сто миллионов рублей, из-за которых после его смерти началась борьба. В итоге деньги достались вдове артиста.

Марина Коташенко спрятала деньги под кровать, откуда их похитили злоумышленники. Половину из этих денег она должна отдать детям Градского от предыдущего брака.

Ранее адвокат Чипчиу уличил вдову Градского в организации постановочного ограбления, однако Караулов так не считает. Он подметил, что за историей с ограблением стоит опытный человек. Журналист также дал понять, что знает имена грабителей, но называть их отказался.

Полиция возбудила уголовное дело о разбое. Обстоятельства происшествия и состояние женщины уточняются.