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Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал возможную поставку вооружения для Киева.

Согласно заявлению Шольца, Германия не отправляла и не будет отправлять Украине оружие. Он указал, что политика в данном направлении не меняется. По словам Шольца, правительство страны уже давно ведёт универсальную стратегию в том, что касается данного вопроса. Соответствующее заявление Шольц сделал на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Таким образом, Германия не поставляет летальное вооружение, и с декабря, когда в стране произошла смена правительства, эта позиция не изменилась.

Кроме того, Шольц указал, что Германия выступает за мирное разрешение конфликта, связанного с Украиной.

Недавно мы сообщали, что на Украине пригрозили Германии за отказ поставлять оружие. Как заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, этот отказ приведёт к концу отношений между странами.

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