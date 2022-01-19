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Во время выступления на Всемирном экономическом форуме глава правительства Германии, вероятно, неосознанно предложил России согласится с принципом, который прозвучал в культовом фильме “Брат-2”.  

Олаф Шольц заявил, что России следует признать, что “сила в правде”. Таким образом канцлер Германии обозначил позицию страны по поводу возможного вторжения российских войск на Украину. Шольц добавил, что немецкие власти выступают за территориальную целостность Украины и не намерены пересматривать своего решения. 

Фраза “сила в правде” в России стала известной благодаря фильму Алексея Балабанова “Брат-2”. Главный герой кинокартины Данила Багров использовал её в одном из ключевых диалогов фильма, во время разговора с антагонистом, американским бизнесменом. Полностью фраза звучит так: “Сила в правде: у кого правда, тот и сильней”.  

В последнее время на Западе всё чаще звучит информация, что Россия собирается вторгнуться на Украину. Российские власти со своей стороны неоднократно заявляли, что ничего подобного не планируется. 

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