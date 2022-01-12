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Во Франции заявили, что НАТО следует соблюдать соглашение, которые было заключено с Россией несколько десятилетий назад.

Об этом сообщила Марин Ле Пен – депутат парламента Франции, которая выдвинула свою кандидатуру на пост президента. Она приняла участие в эфире телеканала BFM, во время которого и сделала заявление о вопросе приёма Украины в НАТО.

Ле Пен отметила, что Украина располагается на границе с Россией. В случае, если бы её приняли в НАТО, это означало бы, что Альянс приблизился к РФ. В свою очередь, это означает, что НАТО нарушило свои обязательства, согласно которым было обещано не располагать свои военные силы у границ с Россией.

Ле Пен отметила, что соглашение соблюдалось десятилетиями, а сейчас его хотят нарушить. Россия реагирует на это негативно.

Ранее во Франции рассказали о трёх сценариях вторжения России на Украину. Аннексия Донбасса, как было заявлено, является наиболее вероятным вариантом.

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