Издание «Петербургский дневник», принадлежащее Смольному, теряет свою аудиторию и рейтинг. Виной тому – позитивные публикации об успехах городской администрации на фоне «снежного коллапса» и общего системного кризиса в Северной столице.

О плохих показателях подконтрольного команде губернатора Александра Беглова СМИ написали авторы Telegram-канала «Мюсли Лаврова». Они сочли падение рейтингов неудивительным. Судя по последним публикациям «Петербургского дневника», что бы ни произошло в городе на Неве, у журналистов издания «все просто отлично».

Впрочем, петербуржцы имеют свое мнение и активно его выражают. Так, негодование горожан вызывают огромные сугробы, названные «памятниками Беглову», а также неочищенные от льда и снега тротуары и крыши домов, из-за чего регулярно травмируются десятки жителей Северной столицы.

На фоне этого «Петербургский дневник» пишет о том, что градоначальник назвал развитие города «важным направлением» политики властей. Напомним, что одним из учредителей «Петербургского Дневника» является АО «Петроцентр», в редсовет которого входит зять губернатора Александра Беглова Павел Белов, который явно легко может влиять на повестку СМИ. Публикуя недостоверные материалы о «достижениях» градоначальника, издание уже к лету может остаться совсем без читателей.