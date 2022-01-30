Тайвань около десяти лет ждал поставки американских истребителей F-16. Сейчас он имеет все шансы получить эти самолеты, однако они никак не изменять расстановку сил и не спасут островное государство в случае агрессии Китая, пишет американский журнал The National Interest.

Авторы публикации отмечают, что Китай способен задействовать в противостоянии с Тайванем полторы тысячи самолетов, большинство из которых – это мощные современные образцы. В распоряжении островного государства имеется только 400 истребителей, причем практически все они давно устарели. Это остатки американских F-15, приобретенных еще в начале 90-х годов прошлого столетия, совсем уж древние F-5, французские «Мираж 2000» и F-CK-1 отечественного производства.

66 новых истребителей F-16 ненамного усилят авиацию и не позволят оказать достойное сопротивление Китаю. Если в мирное время они еще могут использоваться как средство сдерживания, то в военное эти самолеты будут разве что атаковать надводный флот КНР противокорабельными ракетами, не в силах справиться с авиацией потенциального противника.