читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Тайвань около десяти лет ждал поставки американских истребителей F-16. Сейчас он имеет все шансы получить эти самолеты, однако они никак не изменять расстановку сил и не спасут островное государство в случае агрессии Китая, пишет американский журнал The National Interest.

Авторы публикации отмечают, что Китай способен задействовать в противостоянии с Тайванем полторы тысячи самолетов, большинство из которых – это мощные современные образцы. В распоряжении островного государства имеется только 400 истребителей, причем практически все они давно устарели. Это остатки американских F-15, приобретенных еще в начале 90-х годов прошлого столетия, совсем уж древние F-5, французские «Мираж 2000» и F-CK-1 отечественного производства.

66 новых истребителей F-16 ненамного усилят авиацию и не позволят оказать достойное сопротивление Китаю. Если в мирное время они еще могут использоваться как средство сдерживания, то в военное эти самолеты будут разве что атаковать надводный флот КНР противокорабельными ракетами, не в силах справиться с авиацией потенциального противника.

Вам может понравиться

Кирби высказал обеспокоенность повышением активности России в Черном море

Россия только объявила об учениях в Черном море, но Пентагон уже сейчас высказывает свою знаменитую «глубокую обеспокоенность». Представитель военного ведомства Джон Кирби заявил, что такое повышение активности ВМФ РФ может

Китай по объёму экономики готовится обогнать Европу

2022 год может оказаться прорывным для Китая. По мнению ряда экспертов, в этом году КНР впервые сможет обогнать Европу по объёму экономики. Такой прогноз делает консалтинговая компания PwC.   По

ПВО Ирака предотвратили атаку неопознанных беспилотников

В воздушное пространство над населенным пунктом Самарра в Ираке пытались ворваться не идентифицированные беспилотные аппараты, рассказали журналисты телеканала «Ас-Сумария». Ссылаясь на источники в службе безопасности страны, они поведали, что БПЛА
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 января – небольшой снег, до -3 °C | город Мытищи: погода, 30 января – пасмурно, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 января – пасмурно, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 января – облачно с прояснениями, до -14 °C | Королев: погода, 30 января – небольшой снег, до -0 °C | Подольск: погода, 30 января – пасмурно, до -4 °C | Армавир: погода, 30 января – небольшой снег, до 1 °C |