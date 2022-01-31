Запад без особого труда может снизить градус напряженности вокруг Украины до минимума. Однако для этого НАТО необходимо успокоить Прибалтику и Польшу, которые дестабилизируют ситуацию своим агрессивным поведением, уверен испанский профессор-политолог Хорхе Местре.

«Единственное, что они сейчас делают, – это загоняют нас в диалектическую спираль, основанную на конфликте», высказался эксперт о Варшаве и трех прибалтийских государствах.

Он также отметил, что Украине «не светит» получить членство в НАТО, поэтому ей пора прекратить выслуживаться перед Вашингтоном. Киеву никто не запрещает сотрудничать с Североатлантическим альянсом.

Политолог напомнил, что в ходе создания Совета Россия-НАТО в 1997 году было принято решение, что ни одна из сторон не будет пытаться создавать собственные сферы влияния. Однако Альянс грубо нарушает это соглашение.