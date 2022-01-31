читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Запад без особого труда может снизить градус напряженности вокруг Украины до минимума. Однако для этого НАТО необходимо успокоить Прибалтику и Польшу, которые дестабилизируют ситуацию своим агрессивным поведением, уверен испанский профессор-политолог Хорхе Местре.

«Единственное, что они сейчас делают, – это загоняют нас в диалектическую спираль, основанную на конфликте», высказался эксперт о Варшаве и трех прибалтийских государствах.

Он также отметил, что Украине «не светит» получить членство в НАТО, поэтому ей пора прекратить выслуживаться перед Вашингтоном. Киеву никто не запрещает сотрудничать с Североатлантическим альянсом.

Политолог напомнил, что в ходе создания Совета Россия-НАТО в 1997 году было принято решение, что ни одна из сторон не будет пытаться создавать собственные сферы влияния. Однако Альянс грубо нарушает это соглашение.

Вам может понравиться

ЗРПК “Панцирь” атаковал американский дрон с выключенным транспондером над Ираком

Американский беспилотник, который летел над иракской провинцией Салах-эд-Дин, подвергся атаке зенитно-ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», состоящего на вооружении ПВО Ирака, сообщил портал Avia.Pro. Известно, что дрон летел с отключенным транспондером, что не

НАТО провоцирует войну на Украине для ослабления влияния России в Европе

Запад стремится ослабить влияние России на европейском континенте, а также нанести ей серьезный финансовый урон. Именно для этой цели организована кампания по грядущему «нападению РФ» на Украину, призванная заставить Киев

Дробницкий считает, что России, Китаю и Индии нужно вмешаться в спор Байдена и Зеленского

Скандал, разгоревшийся вокруг недавнего телефонного разговора лидеров США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского может указывать на то, что Белый дом утратил свой контроль над ситуацией. Как сообщает американский
  • Анна
  • 29.01.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 31 января – небольшой снег, до -4 °C | город Мытищи: погода, 31 января – небольшой снег, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 31 января – облачно с прояснениями, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 31 января – облачно с прояснениями, до -8 °C | Королев: погода, 31 января – небольшой снег, до 1 °C | Подольск: погода, 31 января – небольшой снег, до -2 °C | Армавир: погода, 31 января – пасмурно, до 2 °C |