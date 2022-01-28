читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Письменный ответ США на ультиматум РФ по гарантиям безопасности может быть использован для создания эффективной стратегии для возобновления переговоров, уверен политолог Ростислав Ищенко. Он пояснил, что отказ Вашингтона выполнять требования Москвы – это еще далеко не поражение. Возможно, Соединенные Штаты выиграли первый раунд, но бой еще не окончен.

По мнению эксперта, первым этапом стратегии должно быть мощное давление на США с целью заставить их вернуться к обсуждению гарантий безопасности. Россия сейчас не ограничена в методах, поэтому вполне может добиться нужного для себя результата.

Если Вашингтон поддастся на давление и вернется за стол переговоров, у России будет важный козырь. Поэтому следующий раунд она поведет с позиции силы. И снова отказаться выполнять ее условия Соединенные Штаты просто не смогут.

Вам может понравиться

Генерал Дейли призвал США отказаться от идеи вступления Украины в НАТО ради мира с Россией

Соединенным Штатам стоит отказаться от идеи принять в НАТО Украину и Грузию. Это будет большой уступкой России, но на нее необходимо пойти, чтобы снять напряженность вокруг границ РФ, считает американский

Военный эксперт Шурыгин: России и Западу пора открывать карты

Военный публицист Владислав Шурыгин уверен, что Москва заранее знала ответ на требования по гарантиям безопасности. Она выдвигала их скорее для истории и для того, чтобы на самом высоком уровне зафиксировать

ВВС США увеличили количество самолетов и дронов-разведчиков у границ России

В воздушном пространстве Украины и над Черным морем в настоящий момент находятся сразу четыре разведывательных летательных аппарата американских ВВС. Речь идет о самолетах RC-135W Rivet Joint, RC-135V Rivet Joint и
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 января – небольшой снег, до -3 °C | город Мытищи: погода, 28 января – небольшой снег, до -7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 января – облачно с прояснениями, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 января – небольшой снег, до -9 °C | Королев: погода, 28 января – пасмурно, до -6 °C | Подольск: погода, 28 января – небольшой снег, до -7 °C | Армавир: погода, 28 января – пасмурно, до -1 °C |