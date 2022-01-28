Письменный ответ США на ультиматум РФ по гарантиям безопасности может быть использован для создания эффективной стратегии для возобновления переговоров, уверен политолог Ростислав Ищенко. Он пояснил, что отказ Вашингтона выполнять требования Москвы – это еще далеко не поражение. Возможно, Соединенные Штаты выиграли первый раунд, но бой еще не окончен.

По мнению эксперта, первым этапом стратегии должно быть мощное давление на США с целью заставить их вернуться к обсуждению гарантий безопасности. Россия сейчас не ограничена в методах, поэтому вполне может добиться нужного для себя результата.

Если Вашингтон поддастся на давление и вернется за стол переговоров, у России будет важный козырь. Поэтому следующий раунд она поведет с позиции силы. И снова отказаться выполнять ее условия Соединенные Штаты просто не смогут.