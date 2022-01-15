Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Крым остается украинской территорией, пишет портал Avia.Pro. Ссылаясь на пресс-службу президента Украины Зеленского журналисты сообщили, что Алиев выступил в поддержку территориальной целостности страны.

Стоит отметить, что ранее президент Азербайджана также высказал свое недовольство действиями ОДКБ. Он пригрозил, что если организация попытается вмешаться в ситуацию в Нагорном Карабахе, последствия будут негативными для нее.

Авторы публикации предполагают, что подобные заявления могут привести к противостоянию между Москвой и Баку в Закавказье. Алиев вряд ли высказывался от своего имени – за ним стоит Турция, которая в последнее время делает все возможное, чтобы насолить России. Не исключено, что в Нагорном Карабахе может развернуться серьезный боевой конфликт с участием всех сторон.