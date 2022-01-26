США пользуются ситуацией с газом в Европе, чтобы снизить ее зависимость от российского голубого топлива. Однако стремление заменить его СПГ – это настоящая утопия, уверен китайский политолог Дун Ифань.

В своей публикации в издании «Хуаньцю шибао» он рассказал, что Соединенные Штаты сейчас активно ведут переговоры с Катаром и несколькими другими ближневосточными государствами об увеличении поставок сжиженного газа в ЕС. Это проверенная практика, которая уже использовалась Соединенными Штатами во времена СССР, но не принесла заметных успехов.

В настоящий момент Вашингтон вновь хочет разрушить сотрудничество между Европой и Россией в области энергетики, однако сделать это практически невозможно из-за вполне объективных причин. Никакие газовозы не заменят трубопроводный газ, так как они не смогут обеспечить те же объемы, которые Евросоюз получает от Москвы. Кроме того, СПГ обойдется европейским государствам гораздо дороже, что вызовет недовольство населения, и так вынужденного платить больше из-за задержек с сертификацией «Северного потока-2».

Дун Ифань отмечает, что Катар и другие ближневосточные государства сейчас поставляют СПГ в Азию на весьма выгодных условиях. Чтобы оставить этот рынок и перейти в Европу, они захотят повысить цены, что связано и с более сложной транспортировкой, и с нецелесообразностью перехода на более сложные условия сотрудничества. Кроме того, потребуется наладить цепочки поставок, что займет несколько лет.

По мнению эксперта, США своей геополитикой пытается вторгаться в рыночные отношения, что приведет к серьезным проблемам с энергетикой в Европе и не принесет желаемых результатов.